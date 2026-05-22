La location del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarà un castello da fiaba in Sicilia

Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà il 4 luglio in Sicilia, in un castello situato tra gli agrumeti di Siracusa. La cerimonia si svolgerà in una location che richiama atmosfere da fiaba, con una struttura storica che si affaccia sulla campagna circostante. La scelta della location è stata comunicata ufficialmente e si conoscono i dettagli sulla data e sul luogo. Nessuna ulteriore informazione riguardo ai partecipanti o alle modalità dell’evento.

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