La location del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarà un castello da fiaba in Sicilia
Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si terrà il 4 luglio in Sicilia, in un castello situato tra gli agrumeti di Siracusa. La cerimonia si svolgerà in una location che richiama atmosfere da fiaba, con una struttura storica che si affaccia sulla campagna circostante. La scelta della location è stata comunicata ufficialmente e si conoscono i dettagli sulla data e sul luogo. Nessuna ulteriore informazione riguardo ai partecipanti o alle modalità dell’evento.
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio in Sicilia, per la precisione in castello da fiaba immerso tra gli agrumeti di Siracusa: ecco tutto ciò che c'è da sapere sulla location del matrimonio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Preparativi del matrimonio tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza
Sullo stesso argomento
Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi in Sicilia: la tenuta da sogno e il regalo di papà ErosMancano poche settimane al fatidico sì in Sicilia tra Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, e l'impressione è che l’idea iniziale di un matrimonio...
C’erano anche Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare tra il pubblico del concerto di Praga di Eros RamazzottiC’erano anche Aurora Ramazzotti, il futuro marito Goffredo Cerza e il piccolo Cesare, tre anni appena compiuti, tra il pubblico del concerto che Eros...
Gli sposi hanno affittato l’intera struttura che comprende anche delle suite romantiche. Per il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza spuntano dettagli molto più chiari: la festa dovrebbe andare avanti per tre giorni e tre notti in Sicilia, dentro il Cast facebook
La location del matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sarà un castello da fiaba in SiciliaAurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sposeranno il prossimo 4 luglio in Sicilia, per la precisione in castello da fiaba immerso tra gli agrumeti di Siracusa ... fanpage.it
Aurora Ramazzotti, matrimonio nel castello e concerto di papà ErosSvelata la location delle nozze di Aurora Ramazzotti: tre giorni di festa in Sicilia e possibile concerto privato di papà Eros per gli invitati ... dilei.it