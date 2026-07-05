Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza una storia d’amore da sogno

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia in una cerimonia che ha visto la presenza di numerosi ospiti VIP. La cerimonia si è svolta in una location considerata da sogno.

. Il matrimonio dell’anno: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati in Sicilia. Location da sogno, ospiti VIP e tutti i dettagli delle nozze. Il grande giorno è finalmente arrivato. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono detti “sì” il 4 luglio 2026, coronando una storia d’amore lunga quasi dieci anni e iniziata ben prima della nascita del piccolo Cesare. Le loro nozze sono state uno degli eventi mondani più attesi dell’anno, capaci di riunire nel cuore della Sicilia amici, familiari e numerosi volti noti dello spettacolo italiano. La location: il Castello Xirumi Serravalle, gioiello della Sicilia orientale. Per il matrimonio, gli sposi hanno scelto una cornice esclusiva: il Castello Xirumi Serravalle, a Lentini, in provincia di Siracusa. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza Un Matrimonio da Sogno in Sicilia

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Un momento che sa di tradizione, emozione e nuovi inizi. Durante il loro matrimonio, i novelli sposi Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno condiviso sui social uno dei gesti più iconici della giornata: il taglio della torta. Un rito simbolico che celebra l'ini x.com

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