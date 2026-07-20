Dimaro day 4 | parlano quattro calciatori azzurri

A Dimaro Folgarida, quattro calciatori della squadra hanno incontrato i tifosi nella Piazza Madonna della Pace. Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno partecipato a un evento serale, rispondendo alle domande dei presenti. L’appuntamento ha visto la partecipazione di pubblico e calciatori, che hanno condiviso momenti di confronto diretto. Nessun altro dettaglio sulla durata o su eventuali attività collaterali è stato comunicato.

Serata all’insegna dell’azzurro a Dimaro Folgarida. Alisson Santos, Sam Beukema, Matteo Politano e Antonio Vergara hanno incontrato i tifosi, nella Piazza Madonna della Pace, rispondendo alle loro domande. Queste le dichiarazioni: Alisson Santos: “ Napoli per me è una nuova casa. Essere qui è una grande felicità, quando la Società mi ha contattato per me si è realizzato un sogno perchè qui c’è un ambiente molto caldo e una grande squadra “ “ Il mio primo gol con la Roma mi ha dato una emozione immensa, vivo il sentimento che c’è in questa città e l’urlo del Maradona è da brividi “ Beukema: “ La mia ambizione è la stessa della squadra: arrivare più in alto sia possibile. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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