Digital PR e SEO | le PMI non possono più permettersi di ignorarle

Le piccole e medie imprese devono considerare ormai imprescindibile la presenza online ottimizzata, poiché apparire tra i primi risultati di Google è diventato essenziale per mantenere la competitività nel mercato digitale del 2026.

Nel mercato digitale del 2026, comparire nei primi risultati di Google non è più un vantaggio accessorio, ma una condizione di sopravvivenza commerciale. Per le piccole e medie imprese italiane che vogliono crescere online, la sfida non riguarda più se investire in SEO, ma come farlo in modo strutturato, misurabile e coerente con la propria identità di brand. Ed è proprio in questo scenario che le Digital PR emergono come una delle leve più efficaci (e ancora sottovalutate) del digital marketing. Digital PR, non solo visibilità, ma autorevolezza misurabile Le Digital PR sono spesso confuse con il tradizionale ufficio stampa, ma la differenza è sostanziale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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