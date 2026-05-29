Visibilità online per PMI | perché nel 2026 servono SEO e GEO insieme

Entro il 2026, le piccole e medie imprese dovranno combinare strategie di SEO e geolocalizzazione per migliorare la visibilità online. Nel frattempo, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa è diventato una pratica comune, superando la fase di discussione e entrando nell’uso quotidiano.

Nel giro di tre anni l'intelligenza artificiale generativa ha smesso di essere argomento da convegno e si è trasformata in un'abitudine di consumo. ChatGPT ha superato gli 800 milioni di utenti attivi settimanali, Gemini viaggia oltre i 750 milioni mensili, le AI Overview di Google compaiono su una quota crescente di pagine di risultati e Perplexity ha mostrato che un motore di risposta può funzionare anche senza la lista classica di link blu. Lato impresa, l'AI è ormai parte integrante di customer service, produzione contenuti, analisi dati e supporto alle vendite. La conseguenza, per chi vende beni o servizi, è strutturale.... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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