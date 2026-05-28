Come scegliere un’agenzia di digital PR | la checklist di DB Agenzie Italia

Da dailynews24.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La scelta di un’agenzia di digital PR può determinare risultati a lungo termine, mentre un errore può lasciare insoddisfazione. Una checklist pubblicata da DB Agenzie Italia evidenzia i criteri fondamentali da considerare. La decisione deve basarsi su fattori concreti, evitando valutazioni superficiali o basate solo sul prezzo. La selezione corretta può portare benefici duraturi, mentre una scelta sbagliata rischia di compromettere le strategie di comunicazione e visibilità.

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La scelta di un’agenzia di digital PR è una di quelle decisioni che, fatte bene, portano valore per anni e, fatte male, lasciano amaro in bocca per molto tempo. Il mercato italiano è popolato da operatori di qualità molto diversa, e i criteri di selezione più immediati (prezzo, simpatia, sito web ben fatto) sono raramente i migliori predittori dei risultati. Vale la pena costruire una checklist strutturata e applicarla con disciplina prima di firmare un contratto. Esistono segnali che, quasi sempre, anticipano una collaborazione frustrante. Genericità: l’agenzia parla di centinaia di testate senza fornire un elenco dettagliato. Promesse di risultati in tempi non realistici: qualunque cosa sotto i novanta giorni andrebbe valutata con scetticismo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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