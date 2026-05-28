Come scegliere un’agenzia di digital PR | la checklist di DB Agenzie Italia

La scelta di un’agenzia di digital PR è una di quelle decisioni che, fatte bene, portano valore per anni e, fatte male, lasciano amaro in bocca per molto tempo. Il mercato italiano è popolato da operatori di qualità molto diversa, e i criteri di selezione più immediati (prezzo, simpatia, sito web ben fatto) sono raramente i migliori predittori dei risultati. Vale la pena costruire una checklist strutturata e applicarla con disciplina prima di firmare un contratto. Esistono segnali che, quasi sempre, anticipano una collaborazione frustrante. Genericità: l’agenzia parla di centinaia di testate senza fornire un elenco dettagliato. Promesse di risultati in tempi non realistici: qualunque cosa sotto i novanta giorni andrebbe valutata con scetticismo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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How do you choose POS (point of sale) system for agencies (step-by-step checklist)

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