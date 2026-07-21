Un dibattito crescente riguarda se la sostenibilità si misuri più con il numero di alberi piantati o con l’impatto sulle comunità coinvolte. Questa domanda si fa strada in un momento in cui aziende e istituzioni devono dimostrare che gli impegni ambientali portano risultati concreti e duraturi. Jacques Rocher ha sottolineato come ogni albero rappresenti una storia umana, evidenziando il legame tra azioni ambientali e il valore sociale che esse generano.

La sostenibilità si misura in alberi piantati o nella risposta delle comunità coinvolte? È una domanda che accompagna sempre più spesso il dibattito sulla transizione ecologica, in un momento in cui aziende e istituzioni sono chiamate a dimostrare che gli impegni ambientali producono effetti concreti e duraturi. Se per anni la riforestazione è stata raccontata soprattutto attraverso i numeri, oggi la sfida è capire quanto questi progetti riescano davvero a trasformare il territorio, rafforzare la biodiversità e coinvolgere cittadini, imprese e amministrazioni in un cambiamento destinato a durare nel tempo. In questo contesto la Fondazione Yves Rocher celebra i suoi 35 anni di attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - “Dietro ogni albero c’è una storia umana”: Jacques Rocher racconta la sostenibilità che crea valore

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