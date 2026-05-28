Un nuovo format chiamato “La luce di ogni storia” è stato presentato da Enel, dedicato a chi lavora dietro le quinte nel calcio. Il progetto evidenzia il ruolo dell’energia nel supportare le attività delle squadre e dei club, lontano dai riflettori. La serie si concentra sulle persone che contribuiscono alla gestione e alla crescita delle squadre, mostrando il loro lavoro quotidiano. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, senza ulteriori dettagli sulla distribuzione o sui partecipanti.

Ogni successo sportivo è figlio di un lavoro di squadra organico e funzionale, armonico al punto da rendere fondamentale ogni piccolo ingranaggio che lo compone. Per questo Enel ha deciso di lanciare il progetto social “La luce di ogni storia”, un modo per raccontare il calcio anche attraverso le storie di chi lavora dietro le quinte, di quegli ingranaggi essenziali anche se invisibili al pubblico che servono per far sì che tutto funzioni nella maniera migliore. Sono sei le storie che Enel ha deciso di raccontare attraverso un progetto dedicato ai club di Serie A supportati dal Gruppo guidato da Flavio Cattaneo attraverso le sponsorizzazioni sportive. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Enel inaugura “La luce di ogni storia”, il format che racconta chi lavora dietro le quinte del calcio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Chi sono i 28 cittadini premiati che (dietro le quinte) hanno fatto grande Monza

Dal dietro le quinte all’eredità: chi è il figlio adottivo della CarràNelle ultime ore è stato svelato che il figlio adottivo di Raffaella Carrà, rimasto lontano dai riflettori per molti anni, è una figura discreta che...

Enel presenta LENE: la nuova digital company per un’energia semplice, immediata e su misuraNasce LENE, la nuova digital company del Gruppo Enel, pensata per offrire energia in modo semplice, immediato e personalizzato. Con LENE attivare un contratto di luce diventa possibile in appena tre ... affaritaliani.it

Milano, Enel inaugura il suo store con una festa olimpicaEnel ha inaugurato oggi il nuovo Store di via Dante 5 a Milano, trasformando l'apertura in una festa per la cittadinanza all'insegna dello sport, dell'energia e della sostenibilità. Più che un punto ... ansa.it