Alimenti Icam presenta bilancio di sostenibilità 2025 | la filiera del cacao che crea valore
In occasione del 80° anniversario, l'azienda ha pubblicato l'ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità 2025, dedicato alla filiera del cacao. Il documento riporta dati sui risultati, sui progetti e sugli impatti ambientali e sociali generati lungo tutta la catena di produzione e distribuzione. La pubblicazione fornisce un quadro aggiornato sulle attività dell'azienda in termini di sostenibilità e responsabilità lungo tutta la filiera.
Orsenigo, 17 lug. - (Adnkronos) - Nell'anno in cui celebra gli 80 anni dalla fondazione, Icam presenta il proprio Bilancio di Sostenibilità 2025, l'ottava edizione del documento che rendiconta risultati, progetti e impatti generati lungo la filiera internazionale del cacao. Un traguardo che racconta un percorso imprenditoriale fondato sulla capacità di coniugare crescita, qualità e responsabilità, attraverso un modello di business che mette al centro relazioni dirette con i territori di origine, innovazione e creazione di valore condiviso. Redatto in linea con gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), il Bilancio 2025 riflette... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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