Alimenti Icam presenta bilancio di sostenibilità 2025 | la filiera del cacao che crea valore

Notizia in breve

In occasione del 80° anniversario, l'azienda ha pubblicato l'ottava edizione del Bilancio di Sostenibilità 2025, dedicato alla filiera del cacao. Il documento riporta dati sui risultati, sui progetti e sugli impatti ambientali e sociali generati lungo tutta la catena di produzione e distribuzione. La pubblicazione fornisce un quadro aggiornato sulle attività dell'azienda in termini di sostenibilità e responsabilità lungo tutta la filiera.