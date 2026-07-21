Durante le finali regionali di categoria allo Stadio del Nuoto di Riccione, il Cus Ferrara ha conquistato dieci titoli regionali. L’atleta Astolfi ha ottenuto quattro vittorie, contribuendo ai successi complessivi della società. La manifestazione ha visto numerose competizioni tra diverse società sportive della regione, con il Cus Ferrara che si è distinto per il numero di premi vinti. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle società più meritevoli.

Le finali regionali di categoria disputate allo Stadio del Nuoto di Riccione resteranno nella storia del Cus Ferrara. La società estense ha conquistato il miglior risultato di sempre, chiudendo la manifestazione con ben 10 titoli regionali, numerose medaglie, qualificazioni ai campionati italiani e una lunga serie di primati personali che confermano la costante crescita del movimento giovanile, tutti atleti provenienti dalla scuola nuoto del Cus di via Liuzzo. Straordinaria la prova di Margherita Astolfi, protagonista assoluta con quattro titoli regionali nei 400 misti, 400, 800 e 1500 stile libero, oltre alla medaglia d’argento nei 200 stile libero, affrontando un impegnativo programma di ben 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dieci titoli regionali per il Cus . Astolfi centra un poker di successi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Nuoto, raggiunto anche il pass per i nazionali di Roma. Trofeo Squalo Blu a San Marino. Canella e Astolfi guidano il CusLo scorso fine settimana, il Cus Ferrara Nuoto ha gareggiato al Trofeo Squalo Blu nella vasca olimpionica di San Marino, partecipando con le squadre...

Canottaggio, sorride il Cus Pisa: due titoli italiani Master in attesa dei CnuIl Cus Pisa ha conquistato due titoli italiani Master nel canottaggio e si prepara ai prossimi Campionati Nazionali Universitari, in programma dal 25...

Temi più discussi: Dieci titoli regionali per il Cus . Astolfi centra un poker di successi; Comitati Federbocce - A FOSSOMBRONE ASSEGNATI I TITOLI REGIONALI DELLE CATEGORIE B-C-D; Al Campo Virgiliano assegnato i Titoli dei Campionati Regionali Individuali Allievi/e-Juniores m/f; L'ARCS del Friuli ha pubblicato due bandi di concorso da 19 posti per diplomati e laureati come amministrativi.

Dieci titoli regionali per il Cus . Astolfi centra un poker di successiLe finali regionali di categoria disputate allo Stadio del Nuoto di Riccione resteranno nella storia del Cus Ferrara. La società estense ha conquistato il miglior risultato di sempre, chiudendo la man ... ilrestodelcarlino.it

Oro e bronzo per Giovanni Cornelli ai Regionali di nuotoBilancio positivo per la Vittorino da Feltre ai Campionati regionali lombardi di nuoto per le categorie Junior, Cadetti e Assoluti, andati in scena a Lodi. Dopo i tre titoli regionali e le tre medagli ... sportpiacenza.it

La squadra conquista 25 medaglie, 12 ori e 12 titoli regionali complessivi. Nel mirino gli appuntamenti tricolori di Chianciano e del Foro Italico #Sport #KrotonNuoto x.com