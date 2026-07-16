Canottaggio sorride il Cus Pisa | due titoli italiani Master in attesa dei Cnu

Il Cus Pisa ha conquistato due titoli italiani Master nel canottaggio e si prepara ai prossimi Campionati Nazionali Universitari, in programma dal 25 al 27 settembre a Sabaudia. La stagione si è conclusa con queste vittorie, mentre l’attenzione si concentra ora sull’appuntamento universitario.

Pisa, 16 luglio 2026 – La stagione di canottaggio del Cus Pisa può dirsi conclusa, a eccezione dell’appuntamento più atteso: i Campionati Nazionali Universitari, in programma dal 25 al 27 settembre a Sabaudia. L’anno scorso la squadra pisana aveva chiuso al terzo posto della classifica generale e quest’anno punta a migliorare quel risultato. Le ultime due gare stagionali hanno regalato buone soddisfazioni. Il 14 giugno, ai Campionati Toscani di Chiusi, il Cus Pisa ha conquistato il terzo posto nel quattro di coppia Under 17 maschile con l’equipaggio composto da Francesco Rossi, Federico Rossi, Lorenzo Bianchi e Mattia Sonori. Terzo posto anche per Martina Egor nel singolo senior femminile e per il doppio senior maschile di Mirko Barbieri e Luca Romani, mentre Edoardo Bellani ha conquistato l’oro nel singolo master A maschile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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