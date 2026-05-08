Nuoto raggiunto anche il pass per i nazionali di Roma Trofeo Squalo Blu a San Marino Canella e Astolfi guidano il Cus

Lo scorso fine settimana, il Cus Ferrara Nuoto ha gareggiato al Trofeo Squalo Blu nella vasca olimpionica di San Marino, partecipando con le squadre degli esordienti B, categoria A e la prima squadra. Durante l'evento, sono stati raggiunti anche i pass per i campionati nazionali di Roma. Canella e Astolfi hanno guidato le prestazioni del club.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Lo scorso weekend, il Cus Ferrara Nuoto è stato protagonista al Trofeo Squalo Blu nella vasca olimpionica di San Marino, con la partecipazione di esordienti B, categoria A e prima squadra. Un appuntamento importante che ha visto gli atleti ferraresi distinguersi non solo per i risultati, ma soprattutto per i valori che da sempre contraddistinguono il mondo Cus. Tra le prestazioni di rilievo spiccano quelle di Alice Canella e Margherita Astolfi, convocate nella rappresentativa regionale Fin dopo i brillanti risultati ai campionati nazionali. Alice ha conquistato la vittoria nei 50 e 100 dorso, centrando anche il pass per i campionati italiani di Roma, oltre a due terzi posti nello stile libero.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuoto, raggiunto anche il pass per i nazionali di Roma. Trofeo Squalo Blu a San Marino. Canella e Astolfi guidano il Cus Notizie correlate NUOTO IN APNEA. Sub Tridente conferma la tradizione, pieno di medaglie dal trofeo San MarinoGrande risultato per la Sub Tridente Silvano Caracchini al 16° Trofeo di Apnea Romagna e San Marino, andato in scena domenica 1 marzo, nella piscina... Nuoto Grosseto: 18 medaglie e pass per i nazionaliLa società Asd Nuoto Grosseto ha raccolto 18 medaglie ai Campionati regionali di categoria svoltisi a Livorno. Una raccolta di contenuti Si parla di: Tennis, campionati a squadre: vince la maschile in D3, perde la femminile in C. Nuoto, raggiunto anche il pass per i nazionali di Roma. Trofeo Squalo Blu a San Marino. Canella e Astolfi guidano il CusLo scorso weekend, il Cus Ferrara Nuoto è stato protagonista al Trofeo Squalo Blu nella vasca olimpionica di San ... sport.quotidiano.net Meeting Squalo Blu a San Marino tra presenze record e risultati importantiTanta partecipazione e ottimi riscontri alla 15ª edizione del Meeting Squalo Blu a San Marino, svoltosi nella piscina del Multieventi Sport Domus lo scorso fine settimana come appuntamento ... newsrimini.it