Dichiarato morto ma ancora vivo | cosa è il fenomeno della morte apparente e come si manifesta

Un neonato di un mese, dichiarato morto dopo un arresto cardiaco, ha mostrato segni di vita nella camera mortuaria. Nonostante fosse stato certificato senza battito e respiro, il suo corpo ha iniziato a muoversi e a reagire a stimoli. I medici hanno confermato che il bambino presentava ancora attività cerebrale e riflessi, mentre i genitori erano presenti al momento. La situazione ha portato a un riesame del caso e alla discussione sul fenomeno della morte apparente.

Il piccolo Noah, un mese di vita, viene dichiarato morto dopo un arresto cardiorespiratorio. Il suo corpo trasmette segnali di vita in camera mortuaria, dove era arrivato sotto lo sguardo disperato dei genitori. Il caso è di questi giorni e si è verificato in un ospedale in Brasile. Il neonato rientra in una di quelle casistiche di morte apparente, cui si hanno le prime notizie dal XVIII secolo., La prova dello specchietto, che rivela la presenza di respirazione tramite condensazione del fiato su uno specchio posto appena sotto le narici, è negativa. La temperatura del corpo scende fino a 24 °C. Sono questi uno dei tanti segnali di morte apparente, un fenomeno rarissimo per il quale una persona viene creduta morta, ma in realtà è ancora viva. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Full:Framed in imperial exam, he defended himself before the emperor—and won it all.

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