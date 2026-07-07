Bimbo dichiarato morto poi la scoperta shock | trovato vivo in obitorio

Notizia in breve

Un bambino di 18 mesi, dichiarato morto, è stato trovato vivo in un obitorio. La scoperta è avvenuta quando i medici hanno notato movimenti e respiro nel neonato. I genitori potrebbero essere accusati di negligenza. La polizia sta indagando sulle procedure mediche e sui controlli effettuati prima della dichiarazione di morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulla vicenda.