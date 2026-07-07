Bimbo dichiarato morto poi la scoperta shock | trovato vivo in obitorio
Un bambino di 18 mesi, dichiarato morto, è stato trovato vivo in un obitorio. La scoperta è avvenuta quando i medici hanno notato movimenti e respiro nel neonato. I genitori potrebbero essere accusati di negligenza. La polizia sta indagando sulle procedure mediche e sui controlli effettuati prima della dichiarazione di morte. Nessun altro dettaglio è stato reso noto sulla vicenda.
Potrebbero finire sotto accusa per negligenza i genitori di un bambino di 18 mesi dell’Arizona, negli Stati Uniti, coinvolto in una vicenda dai contorni drammatici. Il piccolo, dichiarato morto dopo essere caduto nella piscina di casa, è stato trovato ancora vivo alcune ore più tardi all’interno dell’obitorio dell’ospedale. L’episodio risale allo scorso febbraio e le autorità stanno ancora ricostruendo quanto accaduto. L’ufficio del procuratore della contea di Maricopa sta valutando il caso per stabilire eventuali responsabilità. Il soccorso dopo la caduta in piscina. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i soccorsi sono intervenuti nell’abitazione della famiglia a Gilbert intorno alle 17. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Bimbo di 18 mesi dichiarato morto, viene ritrovato vivo nella cella frigorifera dell'obitorio.
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