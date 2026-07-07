Usa bimbo dichiarato morto e trovato vivo in obitorio | i genitori potrebbero essere incriminati per negligenza

Notizia in breve

I genitori di un bambino di 18 mesi, dichiarato morto per annegamento e successivamente trovato vivo in obitorio, potrebbero essere accusati di negligenza. La polizia sta indagando sulla vicenda e sulle circostanze che hanno portato alla dichiarazione di morte e al ritrovamento del bambino ancora vivo. Al momento, non ci sono altre informazioni sui procedimenti giudiziari o su eventuali accuse formali.