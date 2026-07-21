Dopo la finale persa, il portiere argentino ha dichiarato di dover riflettere sulla possibilità di lasciare la nazionale. È considerato un punto di riferimento nel suo paese, avendo vinto due Coppe America, la Finalissima e un campionato mondiale nel 2022, con una parata decisiva in finale contro Kolo Muani. La sua frase è apparsa criptica e ha generato molte interpretazioni tra tifosi e media.

In Argentina è ritenuto punto di riferimento e simbolo. Con la Seleccion Emiliano Martinez ha vinto due Coppe America, nel 20-21 e nel 23-24, la Finalissima nel 2022, e soprattutto, un mondiale da protagonista con tanto di parata su Kolo Muani in finale nel 2022. Il "Dibu" è considerato uno dei portieri più forti ed affermati del panorama calcistico globale, ma adesso starebbe valutando l'addio dall'Albiceleste. Argentina, Martinez saluta? "Vediamo se fare un passo indietro" Classe 1992, Martinez compirà 34 anni il prossimo 2 settembre. Con un curriculum internazionale da fare invidia a tanti, quasi a tutti, il "Dibu" riflette se continuare ancora con la maglia della nazionale indosso. 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

© Derbyderbyderby.it - Dibu Martinez criptico dopo la finale persa: "Lasciare l'Argentina? Devo pensarci..."

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dibu Martinez-Juve, pista ancora viva: i bianconeri non hanno smesso di pensarci. UltimissimeLa Juventus continua a seguire il portiere dell’Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, nonostante non ci siano accordi definitivi.

Dibu Martinez garanzia Mondiale: tiene su James e Rice. L’Argentina in finale anche grazie a luiIl portiere argentino Dibu Martinez ha evitato due occasioni nel secondo tempo, mantenendo la porta inviolata e contribuendo alla vittoria che ha...

Si parla di: TRIBUNA.COM * SERIE A: CONCENTRATI SULL'OBIETTIVO: IL MESSAGGIO CRIPTICO DI D. LUIZ SUI SOCIAL IN ATTESA DEL RITIRO ESTIVO CON LA JUVENTUS.

Il dolore dopo la finale. Dibu Martinez: Devo riflettere, forse è il momento di lasciareDifficile rimproverargli qualcosa. Emiliano Martinez è stato uno dei protagonisti assoluti della finale del Mondiale 2026, nonostante la sconfitta dell’Argentina contro la Spagna. Il portiere dell’Alb ... tuttomercatoweb.com

Dibu Martinez, l’annuncio social lascia pochi dubbi: Forse è il momento di fare un passo indietroIl messaggio del portiere dell'Aston Villa, reduce dalla sconfitta nella finale Mondiale con la sua Argentina contro la Spagna ... tuttosport.com