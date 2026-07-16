Dibu Martinez garanzia Mondiale | tiene su James e Rice L’Argentina in finale anche grazie a lui

Il portiere argentino Dibu Martinez ha evitato due occasioni nel secondo tempo, mantenendo la porta inviolata e contribuendo alla vittoria che ha portato l'Argentina in finale del Mondiale 2026. La semifinale tra Inghilterra e Argentina si è conclusa con una prestazione intensa, culminata con la qualificazione dell’Argentina. La partita si è disputata a Dallas, offrendo un secondo tempo ricco di emozioni. La vittoria permette all’Argentina di proseguire verso la finale del torneo.

di Mauro Munno e la Juve continua a sperare. La seconda semifinale del Mondiale 2026 a Dallas tra Inghilterra e Argentina si trasforma in un classico vietato ai deboli di cuore, regalando un secondo tempo pazzesco. I Tre Leoni si illudono al 55? con un gran gol in controbalzo di Gordon. Poi, però, commettono l’errore di rintanarsi colpevolmente in difesa, subendo la furiosa reazione dell’Albiceleste. L’assedio della Selección si concretizza nel finale grazie alle reti di Enzo Fernández all’86’ e del subentrato Lautaro Martínez al 92?, entrambi innescati dall’infinito Lionel Messi. I campioni del mondo in carica volano così in finale a New York contro la Spagna. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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