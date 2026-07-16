Dibu Martinez-Juve pista ancora viva | i bianconeri non hanno smesso di pensarci Ultimissime

Notizia in breve

La Juventus continua a seguire il portiere dell’Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, nonostante non ci siano accordi definitivi. La dirigenza, guidata da Carnevali e Massara, mantiene alta l’attenzione sul giocatore dell’Argentina. La pista rimane aperta, con i bianconeri che non hanno ancora abbandonato l’idea di ingaggiarlo. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali trattative o offerte formali.