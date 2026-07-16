Dibu Martinez-Juve pista ancora viva | i bianconeri non hanno smesso di pensarci Ultimissime
La Juventus continua a seguire il portiere dell’Aston Villa, Emiliano “Dibu” Martínez, nonostante non ci siano accordi definitivi. La dirigenza, guidata da Carnevali e Massara, mantiene alta l’attenzione sul giocatore dell’Argentina. La pista rimane aperta, con i bianconeri che non hanno ancora abbandonato l’idea di ingaggiarlo. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali trattative o offerte formali.
sul portiere dell’Argentina e dell’Aston Villa. La Juventus non molla la presa su Emiliano “Dibu” Martínez. La dirigenza bianconera, guidata da Giovanni Carnevali e Frederic Massara, continua a monitorare con enorme attenzione il portiere dell’ Aston Villa. Nonostante una situazione in piena evoluzione, l’estremo difensore argentino resta in cima alla lista dei desideri per blindare la porta. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il punto di Fabrizio Romano. A fare chiarezza sulla trattativa ci ha pensato l’esperto di mercato Fabrizio Romano su YouTube. Il giornalista ha spiegato che, con l’Argentina in finale del Mondiale, ogni discorso concreto sul futuro del portiere subirà un logico slittamento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
LA JUVE TRATTA || MA DEVE PRIMA VENDERE
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