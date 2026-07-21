Nel cuore di un museo recentemente rinnovato, le pareti ospitano esposizioni che uniscono scienza e musica. Le installazioni mostrano come l’istituzione abbia affrontato nel tempo le questioni di salute pubblica, diventando anche un luogo di memoria e responsabilità. Le teche espositive ripercorrono momenti storici e innovazioni scientifiche, mentre le installazioni musicali coinvolgono i visitatori in un’esperienza sensoriale che unisce arte e scienza.

“Questo museo non è soltanto un luogo fisico, ma un dispositivo di memoria e di responsabilità: racconta come la scienza e la nostra istituzione hanno affrontato nel tempo le sfide della salute pubblica”. Sta tutta in queste parole la mission che anima il rinnovato Museo dell’ Istituto superiore di sanità, il principale istituto di ricerca italiano nel settore biomedico e organo tecnico-scientifico del Ssn. A pronunciarle è Antonio Mistretta, direttore del museo e della Comunicazione scientifica dell’Istituto. Un museo che dialoga col futuro . “Oggi restituiamo il museo alla comunità scientifica e al Paese in una forma rinnovata, capace di interpretare il presente e di dialogare con il futuro”, commenta soddisfatto il presidente dell’Iss Rocco Bellantone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “Dialogo col futuro”: dentro il rinnovato Museo dell’Iss dove la scienza diventa musica

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