ED Voice dove la voce diventa metodo | da Novara un progetto che unisce musica scienza e palco

Da Novara nasce ED Voice, un progetto che combina musica, scienza e palco. I percorsi si sviluppano in modo spontaneo e, nel tempo, si strutturano in modo più definito. La voce diventa il metodo centrale di un'iniziativa che esplora le connessioni tra suono e conoscenza, coinvolgendo partecipanti di diverse età e background. Il progetto si evolve attraverso momenti di sperimentazione e crescita, creando uno spazio in cui musica e scienza si incontrano.

Percorsi che nascono in modo quasi naturale e che nel tempo cambiano forma, diventando qualcosa di più strutturato. È successo così per ED Voice, un progetto che prende avvio dall’incontro tra una vocal coach e una cantautrice e che oggi si è trasformato in un marchio registrato al Ministero. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alla Federico II di Napoli, il bunker quantistico diventa una tela urbana grazie all’intervento di Vesod, in un progetto che unisce arte, scienza e rigenerazione urbanaA Napoli, presso l'ateneo Federico II, un bunker sotterraneo viene trasformato in un'opera d'arte grazie a un intervento di un artista.

Jazz a Piacenza: il progetto che unisce 14 regioni con la musicaA Piacenza si sta avviando un evento dedicato al jazz in occasione dell’International Jazz Day, con un programma che coinvolge il Piacenza Jazz Club.

Argomenti più discussi: Marchio sonoro: registrazione voce e tutela legale nell'era Artificial Intelligence (AI); Cicci Bagnoli quartet al Cafè degli Artisti; Ep. 13 – Matteo Trullu The Voice Kids e il suo sogno; Stan Lee torna a parlare sei anni dopo la morte: l'accordo da 11 miliardi che fa discutere, tra opportunità e sfruttamento.

Lavoce Digitale (@lavocedigitale) / Posts / X x.com

ED Voice, dove la voce diventa metodo: da Novara un progetto che unisce musica, scienza e palcoNato dall’incontro tra una vocal coach e una cantautrice, il format oggi è un marchio registrato e un’attività tra formazione e live show anche a Milano ... novaratoday.it

In che modo la transizione può influenzare la voce di un cantante? reddit