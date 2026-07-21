Il Museo dell’Istituto Superiore di Sanità è stato riaperto dopo lavori di rinnovamento. La struttura, che ospita esposizioni sulla storia e le attività dell’ente, ora include nuovi spazi dedicati alle sfide della salute pubblica. La comunicazione ufficiale descrive il museo come un dispositivo di memoria e responsabilità, evidenziando il suo ruolo nel raccontare come la scienza e l’istituzione abbiano affrontato nel tempo diverse emergenze sanitarie. La riapertura è stata annunciata con una cerimonia ufficiale.

“Questo museo non è soltanto un luogo fisico, ma un dispositivo di memoria e di responsabilità: racconta come la scienza e la nostra istituzione hanno affrontato nel tempo le sfide della salute pubblica”. Sta tutta in queste parole la mission che anima il rinnovato Museo dell’ Istituto superiore di sanità, il principale istituto di ricerca italiano nel settore biomedico e organo tecnico-scientifico del Ssn. A pronunciarle è Antonio Mistretta, direttore del museo e della Comunicazione scientifica dell’Istituto. Un museo che dialoga col futuro . “Oggi restituiamo il museo alla comunità scientifica e al Paese in una forma rinnovata, capace di interpretare il presente e di dialogare con il futuro”, commenta soddisfatto il presidente dell’Iss Rocco Bellantone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - “In dialogo col futuro”: dentro il rinnovato Museo dell’Iss

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