Su Canale 5 torna il film romantico del 2015 con Ça?atay Ulusoy e Leyla Lydia Tu?utlu: tutto quello che c'è da sapere sulla trama, il cast e la durata Nella pausa tra una puntata e l'altra di Temptation Island (che questa settimana va in onda con un doppio appuntamento), stasera Canale 5 delizierà il suo pubblico con un film turco: Delibal - Dolce veleno. L'appuntamento è come sempre in prima serata subito dopo La ruota della fortuna, ovvero alle 22:00. La trama completa di Delibal Protagonista del film è Bar??, un giovane studente di architettura che vive a Istanbul. Estroverso, affascinante e con una grande passione per la musica, un giorno incontra per caso Füsun, una brillante studentessa universitaria ormai prossima alla laurea. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Delibal: trama, cast e durata del film turco in onda stasera su Canale 5

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