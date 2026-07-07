Dopo il grande successo della serie turca, Neslihan Atagül è la protagonista femminile del melodramma romantico in onda il 7 luglio 2026 su Canale 5. Una storia di amore e seconde possibilità: le anticipazioni. Canale 5 punta ancora sul fascino delle produzioni turche e riporta in prima serata Memories, film sentimentale del 2015 con Neslihan Atagül, volto amatissimo dal pubblico italiano grazie al successo di Endless Love. Diretto da Abdullah O?uz e uscito in patria con il titolo originale Senden Bana Kalan, il film mescola romanticismo, dramma familiare e racconto di formazione, portando al centro una domanda semplice ma efficace: cosa succede quando un ragazzo abituato ad avere tutto è costretto a fare i conti con se stesso? Memories, la trama del film turco Il protagonista di Memories è Özgür, interpretato da Ekin Koç, . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Memories, stasera su Canale 5: trama, cast e curiosità del film turco con la protagonista di Endless Love

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