Delibal – Dolce Veleno il film turco stasera su Canale 5 | trama e cast

Da gazzetta.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Va in onda stasera, martedì 21 luglio 2026, in prima serata su Canale 5 il film turco Delibal – Dolce Veleno, diretto nel 2015 da Ali Bilgin e riuscito a incassare in patria oltre 6 milioni di dollari al box office. Il film racconta la storia d'amore tra uno studente di architettura affetto da disturbo dipolare e una giovane studentessa, decisi a tutto pur di superare le difficoltà e trovare un equilibrio. L'appuntamento con Delibal – Dolce Veleno è per le 21.20 di oggi, martedì 21 luglio 2026, su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Baris è uno studente di architettura brillante, impulsivo e pieno di energia. Durante un viaggio in autobus incontra Füsun, una giovane studentessa riservata e determinata che sogna una carriera stabile e una vita tranquilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Delibal(2015)

Video Delibal(2015)

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