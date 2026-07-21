Del mio cuore in fondo all’Eden Andrea Chimenti in concerto

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto all’Arena Eden di via Guadagnoli, l’artista Andrea Chimenti ha eseguito il brano «Del mio cuore in fondo». L’evento fa parte dell’edizione 2026 dell’Arezzo Smart Festival, in corso fino al 3 agosto con gli spettacoli di Officine della Cultura. La serata ha coinvolto il pubblico presente all’aperto, con un’esibizione che ha visto protagonista il cantautore. La manifestazione musicale prosegue con altri artisti fino alla fine di luglio.

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Arezzo, 21 luglio 2026 – Entra nel vivo l’edizione 2026 dell’ Arezzo Smart Festiva l all’Arena Eden di via Guadagnoli, il palcoscenico all’aperto di tutti gli appuntamenti che andranno avanti fino al 3 agosto con Officine della Cultura. Il programma prevede stasera «Del mio cuore in fondo» con Andrea Chimenti. In occasione dei 40 anni di carriera Chimenti torna con il primo capitolo del suo nuovo progetto intitolato « Del mio cuore in fondo – Collection vol. 1 »: una raccolta tra i suoi brani migliori, completamente risuonati in una nuova versione emozionante e raffinata, con ospiti e rarità al seguito. Un viaggio musicale che parte dalle origini della sua carriera con i mitici Moda e arriva fino alle produzioni più recenti, attraversando l’intera poetica dell’autore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - «Del mio cuore in fondo» all’Eden Andrea Chimenti in concerto
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