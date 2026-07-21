Del mio cuore in fondo all’Eden Andrea Chimenti in concerto

Notizia in breve

Durante il concerto all’Arena Eden di via Guadagnoli, l’artista Andrea Chimenti ha eseguito il brano «Del mio cuore in fondo». L’evento fa parte dell’edizione 2026 dell’Arezzo Smart Festival, in corso fino al 3 agosto con gli spettacoli di Officine della Cultura. La serata ha coinvolto il pubblico presente all’aperto, con un’esibizione che ha visto protagonista il cantautore. La manifestazione musicale prosegue con altri artisti fino alla fine di luglio.