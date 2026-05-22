Il concerto di Andrea Chimenti apre le porte al Festival Flux Judri
Il quarto Flux Judri Festival si apre con un concerto di Andrea Chimenti, organizzato dall’Associazione Culturale Judrio. L’evento si svolge nei Comuni di Cormons, Romans d’Isonzo e Corno di Rosazzo, che patrocinano l’iniziativa. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale e coinvolge diversi spazi delle tre municipalità. Il concerto di apertura rappresenta il primo appuntamento della rassegna, che proseguirà con altre iniziative musicali e culturali nei prossimi giorni.
Un evento d’eccezione apre le porte alla quarta edizione del Flux Judri Festival, organizzato dall’Associazione Culturale Judrio con il patrocinio dei Comuni di Cormons, Romans d’Isonzo e Corno di Rosazzo. Sabato 6 giugno, dalle ore 20.30, la splendida cornice della sala degustazioni di Angoris a. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Festival Flux Judri: un mese di appuntamenti culturali legati al fiume JudrioLa consapevolezza del territorio del fiume Judrio attraverso la riscoperta del patrimonio culturale: questo il significato del Festival Flux Judri,...
Limatola apre le porte al Concerto SolidaleTempo di lettura: < 1 minuto di Tracy Di Piro La Chiesa barocca “Ognissanti” in A.
Una bella intervista di Giovanni Verini Supplizi ad Andrea Chimenti. Vi aspettiamo stasera al Resilienza! facebook
Concerti, teatro, musica: ecco cosa fare stasera in PugliaMusica, teatro, concerti: un fine settimana pieno di eventi quello di sabato 16 e domenic 17 maggio. L'aria inizia a riscaldarsi e cresce la voglia ... msn.com
’Senza fermata’, Andrea Chimenti fa tappa a Bottega RootsTra letteratura e musica, Andrea Chimenti, artista a trecentosessanta gradi, sarà l’indiscusso ospite della rassegna ‘Bottega Live’, allo spazio concerti di Bottega Roots – Casa del popolo a Colle di ... lanazione.it