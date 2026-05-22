Il concerto di Andrea Chimenti apre le porte al Festival Flux Judri

Il quarto Flux Judri Festival si apre con un concerto di Andrea Chimenti, organizzato dall’Associazione Culturale Judrio. L’evento si svolge nei Comuni di Cormons, Romans d’Isonzo e Corno di Rosazzo, che patrocinano l’iniziativa. La manifestazione si inserisce nel calendario culturale locale e coinvolge diversi spazi delle tre municipalità. Il concerto di apertura rappresenta il primo appuntamento della rassegna, che proseguirà con altre iniziative musicali e culturali nei prossimi giorni.

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