Del mio cuore in fondo | Andrea Chimenti protagonista dell’Arezzo Smart Festival

Il concerto di Andrea Chimenti si terrà il 21 luglio alle 21:15 all'Arena Eden di Arezzo, inserito nel cartellone dell'Arezzo Smart Festival. L'evento propone un viaggio attraverso quarant'anni di musica, parole ed emozioni. È previsto che il musicista esegua brani che riflettono il suo percorso artistico. L'ingresso è aperto al pubblico e l'evento si svolgerà all'aperto. La serata fa parte di una rassegna che include vari artisti e iniziative culturali.

Arezzo, 16 luglio 2026 – Un viaggio intenso attraverso quarant'anni di musica, parole ed emozioni. Martedì 21 luglio, alle ore 21:15, l'Arena Eden di Arezzo ospiterà "Del mio cuore in fondo", il concerto di Andrea Chimenti, inserito nel cartellone dell'Arezzo Smart Festival. Sul palco, insieme a Chimenti, ci sarà Francesco Cappiotti (chitarra e cori), protagonista anche della produzione artistica e degli arrangiamenti dell'ultimo progetto discografico del cantautore fiorentino. L’evento è a cura di Officine della Cultura. "Del mio cuore in fondo" celebra i quarant'anni di carriera di Andrea Chimenti attraverso una raccolta dei suoi brani più significativi, completamente reinterpretati in una veste nuova, emozionante e raffinata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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