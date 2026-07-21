Le forze americane hanno condotto attacchi contro l’Iran per la decima notte consecutiva, colpendo diversi obiettivi nel paese e nel Bahrein. I Pasdaran riferiscono di aver distrutto un datacenter di Amazon nel Bahrein. Il governo degli Stati Uniti sta valutando la possibilità di un intervento militare più ampio, con il presidente che sta considerando una guerra totale.

Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la decima notte di fila. L'esercito ha colpito "centri di comando militare, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità dell'Iran di continuare ad attaccare le navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz". Teheran invece ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait. Pentagono: quasi 100 militari Usa feriti dal 7 luglio ad oggi negli scontri con l'Iran. Il Dipartimento di Stato emette un alert per gli americani nel mondo per il "rischio attacchi". 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Decima notte di attacchi Usa sull'Iran. I Pasdaran: "Distrutto datacenter di Amazon in Bahrein". Trump valuta una guerra totale

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