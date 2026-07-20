Decia in Cammino | Colere Teveno la Diga del Gleno…il gruppo si affiata dentro e fuori dal sentiero

Il gruppo ha iniziato ufficialmente il percorso domenica 19 luglio, partendo da Colere alle 11.00. La prima tappa prevedeva un cammino di diciassette chilometri fino alla baita del CAI di Brignano, a Vilminore di Scalve. Durante l’escursione, sono stati attraversati luoghi come Colere, Teveno e la Diga del Gleno. Il gruppo si è formato e rafforzato sia durante il cammino che all’interno del proprio team.

“Decia in cammino” ha ufficialmente preso il via. Domenica 19 luglio siamo partiti da Colere alle undici del mattino, con diciassette chilometri davanti e la baita del CAI di Brignano, a Vilminore di Scalve, come destinazione della prima giornata. Fin dall’inizio ci ha accompagnati Andrea Capitanio, socio CAI della sottosezione Val di Scalve e tra gli ideatori della Via Decia. Oltre a guidarci sui sentieri, ci ha raccontato aneddoti sulla valle e sulla nascita del cammino, aiutandoci a leggere i luoghi che stavamo attraversando. Prima di metterci in marcia ci ha anche consegnato le credenziali da timbrare nei punti predisposti lungo il percorso, dando fin da subito una forma concreta all’itinerario che stavamo iniziando. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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