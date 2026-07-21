De Paul ha commentato che molti attendevano la loro sconfitta e avevano alimentato sospetti e complotti per alleviare il loro dolore. La partita tra Spagna e Argentina ha lasciato un clima teso e polarizzato, che si protrarrà nel tempo. Le tensioni sono state evidenti fin dall’inizio, creando un’atmosfera avvelenata tra le due squadre e i rispettivi tifosi. La discussione si concentra sulla percezione di ostilità e sospetti che hanno accompagnato l’incontro.

Gli strascichi di questa Spagna-Argentina ce li porteremo dietro per parecchio tempo. Un clima avvelenato fin dall’inizio nei confronti dell’Albiceleste. De Paul ci ha tenuto a togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Il post di De Paul. Si legge su Instagram: “Il dolore più grande è perché non siamo riusciti a riportare ancora una volta la Coppa del Mondo nel nostro Paese, perché se c’è qualcuno che meritava di rivivere quella sensazione, eravate voi. Ma con il passare delle ore ci state facendo capire che l’identificazione che avete con questo gruppo va ben oltre il trofeo, ed è proprio questo a cui voglio aggrapparmi per riuscire ad attraversare questo momento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Paul: “Molti aspettavano la nostra caduta, alimentando complotti per placare il dolore di qualcun altro”

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