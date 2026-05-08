Non è un paese per single l' intervista a Felicia Kingsley | Il romance oggi? Donne che non cercano la felicità in qualcun altro

L'industria dei romanzi rosa ha visto molte trasformazioni nel tempo, passando da storie semplici a narrazioni più complesse e diversificate. Felicia Kingsley, autrice italiana con oltre 4 milioni di copie vendute e 23 libri pubblicati in 20 paesi, è intervenuta per parlare del ruolo attuale del romance. Alla vigilia di un nuovo progetto, Kingsley ha commentato come le donne di oggi cercano la felicità senza affidarsi a qualcun altro, riflettendo sui cambiamenti nel genere letterario.

Un tempo era chiamato “romanzo rosa”, oggi per tutti è il “romance”. Ma come è cambiato questo genere letterario nel corso degli anni? Lo abbiamo chiesto a Felicia Kingsley - l’autrice più letta in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute e 23 libri pubblicati in 20 Paesi - alla vigilia del.🔗 Leggi su Today.it

Felicia Kingsley: “Sfatiamo un mito, anche gli uomini leggono romance”

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