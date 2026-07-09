Le indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci hanno portato all’arresto di due persone, accusate di aver pianificato e tentato di mettere in atto l’attacco. Le forze dell’ordine hanno trovato prove che collegano i sospettati all’episodio, tra cui testimonianze e ritrovamenti di materiali. Sono stati sequestrati oggetti riconducibili all’attentato e sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire i moventi. Le indagini continuano per identificare eventuali complici.

Di tutti gli incredibili sviluppi delle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci riportati dai giornali uno mi è rimasto particolarmente impresso. Il momento in cui Valter Lavitola – intimo amico del conduttore di Report e al tempo stesso principale sospettato di quello che Paolo Mieli ha definito «un attentato d’amore» – avrebbe detto a Ranucci: «Quando tu sarai presidente del Consiglio, io sarò il tuo Gianni Letta». L’immagine mi ha strappato un sorriso per l’evidente assurdità dell’accostamento (e anche di tutto il resto, ovviamente), ma deve avere smosso pure qualcosa nel mio subconscio, un ricordo rimasto intrappolato per quasi vent’anni, in attesa della sua madeleine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le incredibili indagini sull’attentato a Ranucci, e il vizio di immaginarsi qualcun altro

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