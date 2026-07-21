ddl caccia bisogna smettere di pensare alla natura come una risorsa da amministrare

Il disegno di legge sulla caccia prevede restrizioni e regolamentazioni più stringenti. La proposta mira a modificare le norme attuali, limitando le aree e i periodi di attività venatoria. La discussione si concentra sulla tutela degli habitat e sulla gestione sostenibile delle specie. La proposta di legge sarà sottoposta al voto nelle prossime settimane. La legge attuale permette un numero elevato di giornate di caccia e l’accesso a molte aree protette.

Per la maggior parte della nostra storia evolutiva siamo stati cacciatori e raccoglitori. Cercavamo piante commestibili, inseguivamo le prede, leggevamo il paesaggio. Conoscere la natura era una questione di vita o di morte. Con la rivoluzione agricola, circa diecimila anni fa, abbiamo delegato la produzione del cibo all’agricoltura e all’allevamento: non è stato più necessario andare a caccia. Eppure l’evoluzione culturale è molto più rapida di quella biologica. Molte pulsioni ataviche ancora abitano il nostro cervello, plasmato per centinaia di migliaia di anni di dipendenza diretta dalla natura. Per questo la caccia sopravvive come attività ricreativa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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