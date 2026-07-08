Un'osservatrice ha dichiarato di aver sviluppato un'ossessione per il calciatore Erling Haaland, principalmente prima dei Mondiali, quando lo considerava semplicemente come un attaccante del Manchester City. La persona ha anche menzionato di aver seguito con interesse la sua collezione di Hermès. La dichiarazione è stata resa pubblica senza ulteriori commenti o analisi.

Orgogliosa di ammetterlo, abbastanza onesta da dichiararlo apertamente: ho sviluppato una lieve, persistente ossessione per Erling Haaland. Prima dei Mondiali lo relegavo alla categoria “quel ragazzone spaventoso del Manchester City”, definizione corretta e sufficiente. Ora invece, nel pieno del torneo, mentre indosso una maglia della Norvegia che non ho neanche acquistato, ne sono completamente catturata. Su TikTok mi compaiono edit che nemmeno i tifosi più estremi e machisti saprebbero decifrare. I miei amici mi scrivono ogni volta che Erling Haaland pubblica uno dei suoi contenuti surreali su Snapchat. Ho persino pensato di scaricare l’app. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non riesco a smettere di pensare alla collezione di Hermès di Erling Haaland

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Luxury Pieces I Can't Stop Thinking About Right Now

Notizie e thread social correlati

Kylie Jenner possiede decine di borse Hermès: è una collezione di Kelly e Birkin da milioni di euroKylie Jenner possiede una vasta collezione di borse Hermès, tra cui numerosi modelli Kelly e Birkin.

Norvegia-Senegal: commenti, aggiornamenti, gol e statistiche mentre Erling Haaland prende di mira i Lions di TerangaNella partita tra Norvegia e Senegal, il giocatore norvegese ha segnato due gol nell’esordio in Coppa del Mondo contro l’Iraq e questa sera affronta...

Il Vichingo con la passione per Hermès. L’incredibile collezione di borse di Erling HaalandL'attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese vanta un'invidiabile collezione di borse Hermès, rarissime e introvabili. Simbolo di una nuova idea di mascolinità ... msn.com

Non solo la passione per le borse Hermès: tutte le curiosità su Haaland che forse non conosceviNon solo la passione per le iconiche borse Hermès: tra stile, curiosità e vita privata, ecco il lato inaspettato di Erling Haaland che forse non conoscevi. alfemminile.com