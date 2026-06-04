Lavoro e giovani Schettini | Ragazzi svegliatevi! Prima di pensare ai soldi bisogna pensare a impararle le cose imparare un mestiere deve essere un mantra

Un docente ha pubblicato un video sui social in cui si rivolge a un gruppo di giovani, parlando del mondo del lavoro. Durante il discorso, ha chiesto loro cosa sia la gavetta, suscitando reazioni di sorpresa. Ha poi invitato i ragazzi a concentrarsi sull’apprendimento di un mestiere prima di pensare ai soldi, sottolineando l’importanza di acquisire competenze e conoscenze.

In un video pubblicato sui propri canali social, il docente Vincenzo Schettini dialoga con una platea di ragazzi affrontando il tema del mondo del lavoro, e rivolgendo una domanda che, inizialmente, pare seminare il panico: “Che cos’è la gavetta?”. Le risposte che arrivano sono eterogenee e anche molto curiose: alcuni studenti ammettono di ignorare il termine, altri provano a indovinare associandolo a un piatto in cui mangiare o a un componente di un rubinetto. Di fronte a queste risposte, il professore interviene definendo la questione come un problema attuale e una cosa molto seria: “Quando non hai soldi, non hai possibilità, nessuno ti aiuta a fare niente, nessuno ti dice bravo, ti devi fare un mestiere per sopravvivere“. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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