dazn alza i prezzi per la stagione 2026 2027

Superata la scorpacciata dei Mondiali di calcio, DAZN guarda alla nuova stagione 20262027 ed è ripartita la caccia gli abbonati per il servizio streaming che trasmette in esclusiva tutto il campionato di calcio di Serie A. Ma quanto costa abbonarsi? Quest’anno di più rispetto all’annata passata. Ecco nel dettaglio le tipologie di abbonamento, i costi e cosa includono nell’offerta, attivabile direttamente accedendo al sito di DAZN. Abbonamento Family. Quanto costa. Confronto con i costi 20252026. Cosa comprende. Abbonamento Full. Quanto costa. Confronto con i costi 20252026. Cosa comprende. Abbonamento Sports. Quanto costa. Confronto con i costi 20252026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

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