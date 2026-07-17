A partire dalla stagione 20262027, Dazn aumenterà i prezzi degli abbonamenti per la Serie A, coinvolgendo sia i piani Full che Family. La modifica riguarda tutte le opzioni di abbonamento senza distinzione tra le diverse formule offerte. La variazione dei costi sarà applicata in modo uniforme e si riferisce esclusivamente alle tariffe per il servizio di trasmissione delle partite di calcio. La comunicazione ufficiale non specifica l’entità dell’aumento.

A partire dalla stagione 20262027 Dazn aumenterà per tutti i prezzi degli abbonamenti Family e Full per vedere la Serie A. I costi si adegueranno alle tariffe che l’emittente di streaming già aveva aggiornato a marzo, ma questa volta a essere coinvolti saranno tutti gli abbonati, vecchi e nuovi, e non solo chi sottoscrive per la prima volta il servizio. Tutti gli altri abbonamenti rimarranno allo stesso prezzo della scorsa stagione, sia per quanto riguarda la Serie A, sia per quanto riguarda gli altri eventi sportivi che Dazn trasmette, con un’offerta che si sta ingrandendo ogni anno. I nuovi prezzi di Dazn Full e Family. Secondo quanto riporta il sito Calcio e Finanza, Dazn aggiornerà i prezzi dei suoi abbonamenti Full e Family. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Dazn cambia i prezzi per la Serie A 2026/2027, aumentano per tutti i piani Full e Family

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