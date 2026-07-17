DaZN annuncia un aumento dei prezzi per la stagione 20262027, dopo più di due anni di tariffe ferme. Il listino viene aggiornato con nuovi piani di abbonamento, senza specificare gli importi esatti. La modifica riguarda le tariffe previste per la prossima stagione sportiva. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi dell’aumento o sulle eventuali variazioni dei servizi offerti. La comunicazione è stata resa ufficiale prima dell’inizio della nuova stagione.

Dopo oltre due anni di tariffe bloccate, il listino di DAZN si aggiorna ufficialmente in vista della stagione 20262027. Una rimodulazione che segue i recenti investimenti della piattaforma per arricchire l’offerta, dall’acquisizione dei diritti per i Mondiali del 2026 e il Mondiale per Club, fino al consolidamento del grande tennis (Australian Open e Roland Garros via Eurosport) e del volley, con l’esclusiva integrale del campionato di Serie A1 Femminile fino al 2029 e i prossimi Europei. La novità principale riguarda la convergenza dei vecchi abbonati verso le tariffe già introdotte a marzo 2026. L’aumento non colpirà tutti i pacchetti: i piani My Club Pass, Goal e Sports manterranno i prezzi bloccati, mentre gli adeguamenti toccheranno esclusivamente le formule Full e Family. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Nuovi prezzi DAZN 2026/2027: ecco i piani che aumentano

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