20 Luglio 2026 – Trump impone dazi del 50% contro il Canada

Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l’imposizione di dazi del 50% su molti prodotti provenienti dal Canada. Tra i beni colpiti ci sono automobili, alcolici e prodotti lattiero-caseari. La decisione si basa sull’accusa di discriminazioni da parte del Canada nei confronti delle esportazioni statunitensi. La misura entrerà in vigore immediatamente e riguarda una vasta gamma di articoli commerciali.

Il presidente Usa, Donald Trump, ha imposto dazi del 50% sulla maggior parte dei prodotti canadesi, dichiarando che il Canada ha discriminato ingiustamente automobili, alcolici e prodotti lattiero-caseari statunitensi. Proprio il Canada è stato uno dei pochi Paesi, oltre alla Cina, ad aver reagito con misure di ritorsione ai precedenti dazi americani. Esplosioni sono state udite in serata in Iran a Bandar Abbas e Sirik, nel sud del Paese. L’Onu ha segnalato nuovi attacchi dei coloni israeliani contro i palestinesi in Cisgiordania. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta: Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier... 🔗 Leggi su Api.follow.it

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Trump è tornato a minacciare di imporre dazi contro il CanadaTrump ha nuovamente minacciato di imporre dazi sul Canada come risposta alle misure commerciali adottate da Ottawa.

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