Fabregas fa spesa in Serie A | 40 milioni per Moise Kean regalo per l’Europa

Una squadra di Serie A ha investito 40 milioni di euro per l’acquisto di Moise Kean, segnando un passo importante nel mercato estivo. La decisione arriva in un momento in cui il club, alla sua prima partecipazione alle competizioni europee, sta cercando di rafforzare la rosa per affrontare le sfide internazionali. La trattativa si è concluta con un ingaggio considerevole, rafforzando l’attenzione verso la crescita e l’ambizione del progetto sportivo.

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