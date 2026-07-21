David e l’Ufficio Postale Sospeso | Raccontatemi le vostre emozioni

Da ilrestodelcarlino.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di un ufficio postale, chiedendo alle persone di condividere le proprie emozioni. La sospensione, che riguarda l’intera struttura, si è verificata senza preavviso e ha causato disagi tra gli utenti. La richiesta di raccontare i propri sentimenti è stata fatta pubblicamente, attirando l’attenzione di chi si trovava nel luogo. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sulle ragioni della sospensione.

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Recanati, 21 luglio 2026 – In un’epoca fatta di messaggi vocali, chat e comunicazioni sempre più veloci, c’è chi invita a rallentare e a riscoprire il piacere di scrivere una lettera. È questa l’idea alla base dell’ Ufficio Postale Sospeso, il progetto ideato dal recanatese David Manna, che in pochi giorni ha attirato l’attenzione di migliaia di persone. L’iniziativa invita chiunque a prendere carta e penna e scrivere una lettera a qualcuno su qualcosa rimasto “in sospeso”. Ad esempio a una persona cara che non c’è più o a un amore finito, un amico lontano, sé stessi, oppure un animale che ha fatto parte della propria vita. Le lettere possono essere spedite a una vera casella postale, la Casella Postale 72 di Recanati, dove vengono custodite nel rispetto della privacy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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