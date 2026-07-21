Un uomo ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di un ufficio postale, chiedendo alle persone di condividere le proprie emozioni. La sospensione, che riguarda l’intera struttura, si è verificata senza preavviso e ha causato disagi tra gli utenti. La richiesta di raccontare i propri sentimenti è stata fatta pubblicamente, attirando l’attenzione di chi si trovava nel luogo. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sulle ragioni della sospensione.

Recanati, 21 luglio 2026 – In un’epoca fatta di messaggi vocali, chat e comunicazioni sempre più veloci, c’è chi invita a rallentare e a riscoprire il piacere di scrivere una lettera. È questa l’idea alla base dell’ Ufficio Postale Sospeso, il progetto ideato dal recanatese David Manna, che in pochi giorni ha attirato l’attenzione di migliaia di persone. L’iniziativa invita chiunque a prendere carta e penna e scrivere una lettera a qualcuno su qualcosa rimasto “in sospeso”. Ad esempio a una persona cara che non c’è più o a un amore finito, un amico lontano, sé stessi, oppure un animale che ha fatto parte della propria vita. Le lettere possono essere spedite a una vera casella postale, la Casella Postale 72 di Recanati, dove vengono custodite nel rispetto della privacy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - David e l’Ufficio Postale Sospeso: “Raccontatemi le vostre emozioni”

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