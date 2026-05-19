Seregno | entra nell’ufficio postale chiuso per ripulire le postazioni sorpreso e arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere entrato di nascosto in un ufficio postale chiuso per ripulire le postazioni. L'episodio è avvenuto a Seregno, dove il soggetto è stato sorpreso dal sistema di allarme e poi fermato dalle forze dell'ordine. L’individuo aveva tentato di entrare di notte, approfittando della chiusura dell’ufficio, ma è stato comunque individuato e fermato subito. Non ci sono altre persone coinvolte nell’episodio.

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Seveso, 19 maggio 2026 – Era riuscito a entrare nell'ufficio postale di nascosto per rubare. Ma non aveva fatto i conti con il sistema di allarme. Nella mattinata di mercoledì scorso, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Seregno, con l’ausilio del personale della locale stazione, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne residente a Seveso, già noto alle Forze dell’ordine. L'uomo è ritenuto responsabile di furto aggravato ed è stato anche denunciato a piede libero per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L'intervento dei militari è partito a seguito di un'allerta giunta alla centrale operativa di Monza, attivata dal sistema di allarme anti-intrusione dell’ufficio postale di Seveso, nella frazione di Baruccana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Seregno: entra nell’ufficio postale chiuso per ripulire le postazioni, sorpreso e arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Ufficio postale chiuso per lavori, Villafranca Sicula entra nel progetto "Polis" Sisma in Lunigiana, crollo nell’ufficio postale di Romito Magra. Evacuate le persone nella strutturaArcola, 26 marzo 2026 – Gli effetti del sisma che ha colpito questa mattina, mercoledì 25 marzo, la provincia di Massa Carrara sono stati percepiti...