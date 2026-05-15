A San Zenone si è registrato un numero record di richieste di passaporti presentate presso l’ufficio postale, superando di gran lunga le consuete richieste. Molti residenti scelgono di affidarsi agli sportelli postali invece di recarsi in Questura per ottenere i documenti di viaggio. Gli impiegati dell’ufficio postale sono impegnati a gestire un volume di pratiche molto elevato, con un afflusso di persone che si concentra principalmente in determinati giorni della settimana. La situazione ha attirato l’attenzione di chi si occupa di servizi pubblici e amministrativi locali.

? Punti chiave Perché i residenti di San Zenone preferiscono l'ufficio postale alla Questura?. Come fanno gli impiegati a gestire un volume così alto di pratiche?. Quali documenti servono per evitare viaggi inutili verso lo sportello?. Quanto costa complessivamente la pratica per il nuovo passaporto elettronico?.? In Breve 8500 domande totali presentate tra i 94 sportelli postali della provincia di Treviso.. Costi della pratica pari a 42,70 euro più 73,50 euro per il contrassegno telematico.. Servizio utile per evitare 40 chilometri di viaggio verso la questura di Treviso.. L'ufficio gestisce anche certificati anagrafici e pensionistici tramite totem digitali in sala d'attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Zenone: record di passaporti in ufficio postale, volano le domande

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