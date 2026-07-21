Daniele Compatangelo stroncato a 50 anni da un infarto | la conferma della madre e i colleghi sotto shock

Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente de La7 negli Stati Uniti, è morto a 50 anni a causa di un infarto nella sua abitazione a Washington. La madre e i colleghi hanno confermato la notizia, descrivendo il decesso come improvviso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze o alle condizioni di salute precedenti. La notizia ha suscitato shock tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui.

Un tragico malore improvviso ha stroncato la vita di Daniele Compatangelo, giornalista e storico corrispondente de La7 dagli Stati Uniti, deceduto nella sua abitazione a Washington a soli 50 anni a causa di un infarto. A confermare il malore è stata anche sua madre. Profonda commozione tra i colleghi, tra cui il direttore Andrea Salerno e il conduttore de L'aria che tira, David Parenzo, che a Fanpage.it ha dichiarato: "Ogni collegamento con lui era un evento. Mi manca già". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Addio a Daniele Compatangelo, corrispondente La7 da Washington: aveva 50 anni. Sua l’intervista a Trump che accese lo scontro con MeloniUn corrispondente di La7 da Washington è morto improvvisamente a 50 anni a causa di un malore.

Temi più discussi: È morto Daniele Compatangelo, corrispondente La7 a Washington; È morto Daniele Compatangelo; Daniele Compatangelo, come è morto il giornalista di La7. David Parenzo: Sono sconvolto, era un amico; È morto Daniele Compatangelo, il giornalista della telefonata a Trump che ha innescato scontro con Meloni aveva 50 anni.

Mi addolora e mi lascia sgomento la morte improvvisa del collega Daniele Compatangelo, corrispondente dalla Casa Bianca per La7, stroncato a 50 anni da un infarto nella sua abitazione nei pressi di Washington. Un giornalista esemplare: bravura indiscutib x.com

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