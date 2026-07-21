Daniele Compatangelo stroncato a 50 anni da un infarto | la conferma della madre e i colleghi sotto shock

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente de La7 negli Stati Uniti, è morto a 50 anni a causa di un infarto nella sua abitazione a Washington. La madre e i colleghi hanno confermato la notizia, descrivendo il decesso come improvviso. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze o alle condizioni di salute precedenti. La notizia ha suscitato shock tra coloro che lo conoscevano e lavoravano con lui.

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Un tragico malore improvviso ha stroncato la vita di Daniele Compatangelo, giornalista e storico corrispondente de La7 dagli Stati Uniti, deceduto nella sua abitazione a Washington a soli 50 anni a causa di un infarto. A confermare il malore è stata anche sua madre. Profonda commozione tra i colleghi, tra cui il direttore Andrea Salerno e il conduttore de L'aria che tira, David Parenzo, che a Fanpage.it ha dichiarato: "Ogni collegamento con lui era un evento. Mi manca già". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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