Il giornalista e corrispondente di La7 negli Stati Uniti è deceduto lunedì 20 luglio a New York. La morte sarebbe dovuta a problemi cardiaci, secondo le prime notizie. Compatangelo aveva lavorato come inviato negli Stati Uniti per il canale televisivo italiano. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla redazione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra colleghi e collaboratori.

È morto nella serata di lunedì 20 luglio a New York il corrispondente di La7 Daniele Compatangelo. Secondo le prime informazioni il decesso del giornalista sarebbe legato a problemi cardiaci. Il Tg di La7 ha confermato la notizia in un articolo pubblicato sul suo sito, in cui la rete esprime le sue condoglianze a parenti, amici e colleghi del cronista. "Nato in Italia nel 1975 e residente a Washington, Daniele Compatangelo è stato un pluripremiato corrispondente estero italo-americano con oltre 25 anni di esperienza. Ha intervistato leader politici statunitensi e personalità di spicco nel mondo, realizzato inchieste giornalistiche e seguito otto edizioni dei Giochi Olimpici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Daniele Compatangelo, morto a New York il corrispondente di La7 negli Usa

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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