Il giornalista di La7, Daniele Compatangelo, è morto a 50 anni a New York a causa di un malore improvviso. Era corrispondente dagli Stati Uniti e aveva lavorato sia in Italia sia negli Stati Uniti. Era presidente della White House Foreign Correspondents’ Association. Tra i suoi servizi più noti, vi è un’intervista in cui Donald Trump criticò Giorgia Meloni. La notizia della sua scomparsa è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

Il giornalista, corrispondente dagli Stati Uniti per La7, è scomparso per un malore a New York. Nella sua carriera aveva lavorato tra Italia e Usa ed era presidente della White House Foreign Correspondents’ Association Daniele Compatangelo, giornalista e corrispondente da Washington di La7, è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Addio al giornalista di La7 Daniele Compatangelo, morto per “malore improvviso” a 50 anni, fece l’intervista in cui Trump attaccò Meloni

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