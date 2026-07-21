Daniele Compatangelo | lutto improvviso nel mondo del giornalismo

Il giornalista di La7 è stato trovato morto ieri nella sua abitazione a Washington a causa di un malore. Aveva 50 anni. La notizia ha suscitato shock tra colleghi e amici, che hanno espresso cordoglio per la perdita improvvisa. Compatangelo lavorava come inviato e la sua scomparsa ha colpito il mondo del giornalismo. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della morte.

Daniele Compatangelo si è spento a 50 anni nella sua casa a Washington, era inviato per La7. Questo lutto ha lasciato attoniti tanti colleghi Aveva solo 50 anniDaniele Compatangelo,giornalista di La7, trovato ieri morto, a causa di un malore, nella sua casa a Washington. Il professionista era conosciuto nell’ambiente soprattutto perché era uno dei più validi inviati negli Usa, ma soprattutto perchérecentemente aveva fatto uno scoop di cui si è parlato per giorni. Aveva ottenuto l’intervista in cui Trump aveva detto che “Meloni gli faceva pena”.Questa notizia arriva come un fulmine a ciel sereno ed ha sconvolto diversi colleghi tra cui David Parenzo che sui social ha subito dedicato un dolce pensiero al collega: “Compatangelo è stato un collaboratore prezioso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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