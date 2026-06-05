Lutto nel mondo del giornalismo e dell' università | è morto Alfredo D' Agnese

È morto a 67 anni il giornalista Alfredo D'Agnese. Era specializzato in musica e aveva collaborato con diverse testate, tra cui il Giornale di Napoli, Repubblica e L'Espresso.

Si è spento all'età di 67 anni il giornalista Alfredo d’Agnese. Esperto soprattutto di musica, aveva collaborato con giornali e riviste come il Giornale di Napoli, Repubblica e L'Espresso.Era anche attivo nel mondo universitario con la cattedra di Teoria e linguaggi musicali all'università Suor. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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