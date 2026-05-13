Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura abruzzese | addio a Sandro Galantini
Nel settore del giornalismo e della cultura abruzzese si registra la scomparsa di Sandro Galantini. Il giornalista, considerato una figura di rilievo sia a livello locale che nazionale, era riconosciuto per il suo contributo come storico e autore di opere di valore culturale. La sua perdita rappresenta un vuoto nel panorama intellettuale della regione e oltre.
Lutto nel mondo del giornalismo per la morte di Sandro Galantini, “giornalista, storico e autore di straordinario valore culturale, figura di riferimento del panorama intellettuale abruzzese e nazionale”. Queste le parole con cui esprime il suo cordoglio l’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo per.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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