Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura abruzzese | addio a Sandro Galantini

Nel settore del giornalismo e della cultura abruzzese si registra la scomparsa di Sandro Galantini. Il giornalista, considerato una figura di rilievo sia a livello locale che nazionale, era riconosciuto per il suo contributo come storico e autore di opere di valore culturale. La sua perdita rappresenta un vuoto nel panorama intellettuale della regione e oltre.

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