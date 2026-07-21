Daniele Compatangelo, corrispondente di La7 alla Casa Bianca, è stato trovato morto nella sua casa a 50 anni, a causa di un infarto. La notizia è stata confermata da fonti vicine. David Parenzo, collega e amico, ha commentato di essere sconvolto. Non ci sono altri dettagli disponibili sulle circostanze del decesso. La famiglia ha richiesto riservatezza.

Aveva cinquant'anni Daniele Compatangelo, il corrispondente di La7 alla Casa Bianca trovato senza vita nella sua abitazione in seguito a un infarto. Il giornalista era salito alla ribalta delle cronache politiche per la recente intervista telefonica a Donald Trump che aveva scatenato lo scontro con la premier Giorgia Meloni dopo il suo servizio a 'L'aria che tira'. Daniele Compatangelo, morto il giornalista di La7 Chi era Daniele Compatangelo Nel colloquio, il presidente statunitense aveva confessato di «essere stato implorato da Giorgia Meloni per una foto» a margine del vertice di Evian. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Daniele Compatangelo, come è morto il giornalista di La7. David Parenzo: «Sono sconvolto, era un amico»

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È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7

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?In ricordo di Daniele #Compatangelo, giornalista e corrispondente da Washington, improvvisamente scomparso all'età di 50 anni. Tra le numerose testate con cui aveva collaborato c'è anche #Tv2000 con il programma 'Di Bella sul 28' condotto da Antoni x.com

È morto Daniele Compatangelo, il giornalista di La7 dell’intervista a Trump reddit

Daniele Compatangelo, come è morto il corrispondente di La7: un malore improvviso, aveva solo 50 anniDaniele Compatangelo è stato trovato morto nella sua casa vicino Washington. La madre ha confermato le cause del decesso ... affaritaliani.it

Chi era Daniele Compatangelo, l'autore dello scoop su Meloni e TrumpStroncato a 50 anni nella sua casa di Washington, il giornalista si era distinto anche per la presenza durante eventi di primo piano come Golden Globe, Oscar e Olimpiadi. libero.it